Salute: storie di sclerosi multipla, arrivano i poster di 'Io non sclero'

Roma, 11 set. (AdnKronos Salute) - Poster e pannelli luminosi a Milano, Cagliari, Lecce e Salerno, ma anche fiancate di autobus a Bologna e Firenze. Parte infatti in queste città la campagna affissioni 'Io non sclero': nelle prossime settimane i soggetti ispirati alle storie vere inviate in questi mesi su www.iononsclero.it da oltre 200 pazienti con sclerosi multipla e dai loro familiari saranno esposti nelle vie e sui bus. La campagna troverà spazio anche su stampa e web.

L'iniziativa, spiegano i promotori, vuole far conoscere la realtà quotidiana degli oltre 118 mila italiani che convivono con la sclerosi multipla - una malattia neurodegenerativa che colpisce il sistema motorio e cognitivo - ed è solo l'ultima delle iniziative di 'Io non sclero', il progetto di informazione e sensibilizzazione sviluppato da Biogen e dall'Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere (Onda), in collaborazione con l'Associazione italiana sclerosi multipla (Aism) e con il patrocinio della Società italiana di neurologia (Sin).

Raccontare la realtà delle persone affette da sclerosi multipla, fatta di difficoltà quotidiane, ma anche di voglia di continuare a guardare al futuro, è da sempre l'obiettivo del progetto, giunto alla sua quinta edizione. Nel 2018, in particolare, attraverso l'iniziativa online 'Il mio grazie', le persone con sclerosi hanno potuto ringraziare con un breve messaggio (pubblicato su www.iononsclero.it) ciò che per loro è davvero importante: familiari, amici, ma anche la propria forza interiore e le proprie passioni. Degli oltre 200 'grazie' raccolti da aprile a giugno, sono stati selezionati 8 messaggi che hanno ispirato la campagna.