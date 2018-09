Ricerca: Sla, Aisla in 150 piazze italiane per Giornata nazionale

Roma, 11 set. (AdnKronos Salute) - Torna il 16 settembre la Giornata nazionale sulla Sla promossa dall'Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla). L'appuntamento è in 150 piazze italiane, dove 300 volontari porteranno nelle strade 15.000 bottiglie di vino Barbera d’Asti Docg che potranno essere acquistate con un’offerta di 10 euro che servirà a raccogliere fondi a favore dell’assistenza delle oltre 6.000 persone con Sla in Italia. L’iniziativa si chiama 'Un contributo versato con gusto' ed è promossa con il sostegno di Regione Piemonte, Consorzio Barbera d'Asti e vini del Monferrato, Fondazione Cassa di Risparmio di Asti e dell’Unione industriale della provincia di Asti e di Dmo Piemonte Marketing.

I fondi raccolti saranno utilizzati da Aisla per sostenere e ampliare l’'Operazione Sollievo', progetto che consiste nel sostenere gratuitamente i malati di Sla con aiuti concreti come contributi economici per le famiglie in difficoltà che hanno bisogno di una badante e di strumenti per l’assistenza (letti speciali, comunicatori) e consulenze psicologiche legali e fiscali. Grazie all'iniziativa, avviata nel 2013, Aisla ha potuto aiutare 300 famiglie destinando oltre 560.000 euro raccolti grazie alle donazioni della Giornata nazionale.

La Giornata nazionale anche quest'anno ha ricevuto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica e il patrocinio dell’Anci (Associazione nazionale comuni italiani), che promuoverà l’illuminazione di verde o bianco di alcuni monumenti caratteristici delle città italiane nella notte tra il 15 e il 16 settembre. Inoltre, la Lega nazionale professionisti Serie A ha previsto per la giornata di campionato del 16 settembre la discesa in campo delle squadre con lo striscione dell’associazione. La Giornata Nazionale sulla Sla farà parte anche in questa edizione degli eventi del #Donoday promosso dall’Istituto italiano della donazione cui Aisla aderisce.