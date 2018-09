Salute: in Italia 17 mila centenari, 1.500 over 105 e 20 over 110

Roma, 11 set. (AdnKronos Salute) - L'Italia è un Paese longevo e questo è ormai risaputo, ma non tutti conoscono i numeri di questo fenomeno che ci vede primeggiare insieme al Giappone. "In Italia ci sono 17 mila centenari, 1.500 over 105 e poi ci sono i 'super vecchi', 20 persone che hanno 110 anni". Lo ha sottolineato oggi a Roma Roberto Bernabei, presidente di Italia Longeva, durante la presentazione del progetto 'Chat Yourself', il primo assistente virtuale in grado di aiutare i pazienti con Alzheimer.

Qualche giorno fa è finita sotto i ferri un'anziana di 111 anni, Renata Bianchi, la sesta più vecchia d'Italia. "E' stata operata - ha ricordato Bernabei - all'ospedale Bufalini di Cesena con un intervento di chirurgia maxillo facciale piuttosto raro ed eccezionale vista l'età della paziente".