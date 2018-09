Fumo: al via a Londra il 'The global tobacco and nicotine forum 2018'

Londra, 12 set. (Dall'inviato dell'AdnKronos Salute Giacomo Perruzza) - Una due giorni interamente dedicata all'industria del tabacco, per discutere tutti gli aspetti riguardanti i prodotti della filiera e fare il punto sullo stato dell'arte degli ultimi dispositivi a potenziale rischio ridotto, dalle e-cig al tabacco riscaldato, le cosiddette 'sigarette che non bruciano'. Questo l'obiettivo del 'The Global Tobacco and Nicotine Forum' 2018, che inizia oggi a Londra, il più importante appuntamento internazionale del settore, inaugurato 10 anni fa con la prima edizione di Rio de Janeiro.

Nel corso delle numerose sessioni di discussione, esponenti delle maggiori aziende mondiali del settore, ma anche personalità del mondo sanitario e legislativo, faranno il punto sul presente e sul futuro di un'industria che tende sempre di più verso la riduzione del danno e l'innovazione tecnologica, condividendo la ricerca di soluzioni sostenibili con rappresentanti del governo, della salute pubblica, della finanza e dei media.

"Il nostro scopo - sottolineano gli organizzatori - è quello di approfondire il dibattito sul tabacco, la nicotina e la salute pubblica, affinché questo possa portare a percezioni e decisioni più equilibrate e informate da parte di tutte le parti interessate".