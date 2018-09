LumiThera, Inc. presenta al debutto il sistema di emissione della luce Valeda al 18° Congresso della Società europea di specialisti della retina (EURETINA) di Vienna, Austria

- EURETINA promuove attivamente nuovi sviluppi diagnostici, progressi nella chirurgia vitreo-retinica, lo sviluppo e l'applicazione di nuovi farmaci e i cambiamenti nel trattamento della degenerazione maculare.

LumiThera presenterà al debutto il Sistema di emissione della luce Valeda™ per il trattamento di DMLE secca nel salone espositivo e ospiterà un simposio sulla tecnologia PBM intitolato "Fotobiomodulazione: un'innovativa terapia mirata ai mitocondri per la DMLE secca e altre patologie oculari" il 20 settembre.

"Valeda è il nostro primo prodotto commerciale e siamo entusiasti del suo lancio a EURETINA", ha affermato Clark E. Tedford, Presidente e AD di LumiThera. "Abbiamo anche il piacere di sponsorizzare un simposio sulla PBM con quattro esperti nel campo dell'oftalmologia. Riteniamo che il simposio presenterà a ricercatori e medici la storia, le basi scientifiche e i benefici per i pazienti della terapia PBM oltre agli ultimi sviluppi relativi al Sistema di emissione della luce Valeda per il trattamento della DMLE secca".

"Conduco ricerche sull'utilizzo della PBM nelle patologie oculari da molti anni e l'impegno di LumiThera nel rendere disponibile questa terapia a medici e pazienti è incredibile" ha commentato la Dott.sa Janis Eells, Professore all'Università di Wisconsin-Milwaukee. "Sono lieta di moderare il simposio sulla PBM e sono ansiosa di presentare agli altri il potenziale della terapia PBM nelle patologie oculari".

LumiThera ha recentemente presentato dati di prima qualità provenienti dallo studio LIGHTSITE I in occasione della conferenza ARVO a maggio 2018 e ha in programma uno studio multi-centrico in Europa con inizio a breve termine, per supportare ulteriormente i vantaggi clinici ed anatomici del Sistema di emissione della luce Valeda. La terapia è costituita da una serie di trattamenti a base di luce che agiscono sulle cellule della retina, portando a una migliore produzione di energia ed effetti positivi sull'infiammazione, l'ischemia e la disfunzione metabolica che contribuiscono alla patologia.

Informazioni su LumiThera, Inc.LumiThera è un'azienda di dispositivi medici di fase commerciale incentrata sul trattamento di persone affette da disturbi e patologie oculari, fra cui la degenerazione maculare legata all'età secca, una delle principali cause di cecità negli adulti di età superiore ai 65 anni. L'azienda è un leader nell'utilizzo della PBM per il trattamento di patologie e disturbi oculari acuti e cronici. L'azienda sta sviluppando il Sistema di emissione della luce Valeda da utilizzare come terapia medica negli studi degli oculisti specializzati.

Il sistema di emissione della luce Valeda ha ricevuto solo l'approvazione all'utilizzo del marchio CE da parte di un Ente notificato UE, come richiesto per l'utilizzo commerciale nell'Unione Europea. Valeda non ha l'approvazione all'uso da parte della Food & Drug Administration (FDA) negli Stati Uniti.

2018 LumiThera, Inc., Tutti i diritti riservati.