Sanità: sul web il punto su meningite e vaccini, tra ricerca e fake news

Roma, 14 set. (AdnKronos Salute) - Un momento di confronto e dibattito per fare il punto su una patologia che rappresenta l'incubo dei genitori con figli in tenera età, in quanto colpisce specialmente i bambini e i ragazzi: la meningite. È 'Let's talk meningite', il primo appuntamento di "Gsk&Adnkronos for science", ciclo di incontri in diretta streaming che puntano ad approfondire i principali temi di attualità del dibattito medico-scientifico. Il forum sulla meningite andrà in onda live sul sito di Adnkronos (www.adnkronos.com) lunedì 17 settembre a partire dalle ore 11, con la partecipazione di esperti e associazioni di pazienti per fare il punto sulla patologia e sulle armi a disposizione per difendersi.

All'incontro prenderanno parte Rino Rappuoli, Chief Scientist di Gsk Vaccines; Pier Luigi Lopalco, professore ordinario di Igiene e medicina preventiva dell'Università di Pisa; Amelia Vitiello, presidente Comitato nazionale contro la meningite; Susanna Esposito, presidente dell’Associazione mondiale per le malattie infettive e i disordini immunologici (Waidid) e direttrice della Scuola di specialità in pediatria all'Università degli studi di Perugia; e Sara Carloni, Quantitative Research Director di Elma Research.