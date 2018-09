Sanità: Mattarella arrivato a Int Milano, visita a bimbi e hospice

Milano, 20 set. (AdnKronos Salute) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato all’Istituto nazionale dei tumori (Int) di Milano per la prima tappa della sua giornata in Lombardia, che proseguirà poi con una visita a Monza al Centro Maria Letizia Verga. Due strutture entrambe votate alla ricerca e unite nella lotta al cancro dei bimbi. All’Irccs di via Venezian, dove è stato accolto dai vertici dell'Istituto e, all'ingresso, da due ali di folla - pazienti, personale e volontari - è prevista subito una visita alla Pediatria e all'Hospice. Il presidente ha stretto mani e si è brevemente intrattenuto per un saluto con un gruppo di suore presenti nella struttura. Per lui applausi e complimenti ("Viva il presidente", ha esclamato una donna fra il pubblico).

Al termine del giro Mattarella interverrà nell'Aula Magna intitolata allo storico oncologo dell'Int Gianni Bonadonna. Presenti fra le autorità il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala e il prefetto del capoluogo lombardo, Luciana Lamorgese. Per le 16 il capo dello Stato si trasferirà quindi al centro monzese, Clinica pediatrica della Fondazione Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma-Mbbm, ai laboratori di ricerca della Fondazione Tettamanti e all'ospedale San Gerardo.

La visita di Mattarella all'Int corona gli eventi organizzati per il 90esimo anniversario dell'Istituto, inaugurato il 12 aprile del 1928. Mattarella incontrerà pazienti e genitori nella Struttura complessa di pediatria oncologica diretta da Maura Massimino. Poi sarà la volta dell’Hospice Virgilio Floriani della Struttura complessa di cure palliative, terapia del dolore e riabilitazione diretta da Augusto Caraceni, il primo hospice ospedaliero progettato all'interno di un Istituto scientifico in Italia.