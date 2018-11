Sanità, altri manager da nominare in Sicilia: chi sono i candidati idonei

Palermo - Dopo la deliberazione della Giunta regionale che ha individuato nei giorni scorsi i nuovi direttori generali, prosegue l’iter per il rinnovo del management delle Aziende sanitarie e ospedaliere siciliane. L’Assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ha firmato il decreto che contiene l’elenco dei soggetti ritenuti idonei a ricoprire il ruolo di direttore sanitario e amministrativo delle Aziende sanitarie e ospedaliere. Complessivamente sono 226 gli aspiranti selezionati, 141 per il ruolo di direttore sanitario e 85 per quello di direttore amministrativo. Come previsto dalla legge, spetterà ai direttori generali di ciascuna Azienda individuare le figure apicali da destinare alle rispettive direzioni.