DESTRA SICILIANA, BUTTATI A SINISTRA. E' UNA QUESTIONE DI ECONOMIA E RICCHEZZA

Appello alla Destra. Non fate i destrorsi, i destruttivi. Approfittate di questi due spotlight sulla Sicilia. Il primo viene da The Guardian, quotidiano di ispirazione laburista (la sinistra inglese) che si è innamorato di Catania. L’altro da Khaled Hosseini, l’autore del bestseller internazionale “Il cacciatore di aquiloni”, che ha appena mandato in libreria, per SEM, “Preghiera del mare”, dedicato ai profughi, che in un’intervista al “La Stampa” ha elogiato la Sicilia per la sua accoglienza (arancini e Diciotti).

Solo per dire: l’odio contro il migrante converrà a Salvini in termini politici, ma ci danneggia parecchio per turismo, cultura, destagionalizzazione turistica. Considerate anche che la Lega, in Sicilia, è andata malissimo. Conviene alla Destra siciliana essere di Destra? Vogliamo promuovere le carriere personali o l’economia siciliana?