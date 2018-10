AGRINUDISMO. TUTTI NUDI IN CAMPAGNA, ANCHE D'INVERNO. TRA INFUSI DI ERBE OFFICINALI E ORTI BIOLOGICI.

Sicilia terra di agriturismo e di turismo destagionalizzato (che poi non capisco neanche la parola, destagionalizzato de che, se abbiamo offerte e paesaggi e bellezze per tutte le stagioni?). Ma ecco la nuova tendenza che farà diventare il vostro agriturismo, il vostro campeggio, la vostra casetta in campagna, una miniera d’oro: l’agrinudismo.

Nulla di peccaminoso (insomma, peccare è consentito ma non obbligatorio, come in tutti i posti naturisti), frequentato soprattutto da tedeschi e scandinavi che per i raggi del sole e la vitamina D hanno una giusta e salutare ossessione: per loro una nostra giornata di sole invernale equivale alla loro estate. E cosa c’è di meglio di starsene tutti nudi in mezzo al fieno? Sotto gli ulivi? Nei carrubbeti?

La cosa non finisce qui.

Ogni agrinudismo, dal più umile al più sciccoso, offre una serie di prodotti e di pacchetti (senza la “i”) olistici. Dagli infusi con le erbe officinali appena raccolte, al meraviglioso yoga sul “tappetimo” (un tappeto fatto di timo), dal veganismo con i prodotti superbio dell’orto ai concerti di musica etnica, dalla cristalloterapia alle vere e proprie spa nudiste (ricordo che la sauna scandinava o quella lettone sono nudiste, e dopo i getti di vapore aromatizzati ti prendono anche a frustate con i rami di betulla per riattivare la microcircolazione).

Adesso, come si sa, la Sicilia è stracolma di spiagge naturiste frequentate da siciliani, molte non autorizzate, anche se talmente nascoste da non arrecare nessun disturbo. Gli agriturismi nostrani sono spesso lontani da occhi indiscreti e faticano a trovare clienti durante l’inverno.

Internet è stracolma di siti e forum dedicati agli appassionati di naturismo quattrostagioni, basta parlare un po’ di inglese, ed ecco che il vostro agriturismo può all’istante trasformari in agrinudismo.

Ah, dimenticavo, per chi ha la massara in là con l’età che però fa quella meravigliosa marmellatina bio, o il contadino con la lapa che cura l’orto, non c’è bisogno di farli spogliare. Nei luoghi naturisti esistono anche le zone tessili. Per fortuna.