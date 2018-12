CHE BELLINO IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE A TREMESTIERI ETNEO

Stavo passando con lo scooter e ho visto le lucine e le canzoncine e le casettine e siccome io a 49 anni vado ancora pazzo per queste cose mi sono fermato e ho fatto anche le foto. A Tremestieri Etneo c'è il villaggio di Babbo Natale, e siccome ci sono le lucine e le casette e anche gli elfi (sono alti gli elfi, me li immaginavo più bassi) io credo che il villaggio di Babbo Natale di Tremestieri Etneo nel parco Ravanusa sia quello vero. C'è la casa di Babbo Natale e c'è anche l'ufficio postale da dove spedire le letterine, anche se non si capisce perché, visto che l'ufficio postale è vicino la casa di Babbo Natale uno non può andare direttamente a portargli la letterina a casa. Così mi sono messo a riflettere nella casetta dei dolci (anche se mi sono portato una birra che ho comprato al chiosco) e ho pensato che probabilmente Babbo Natale è in giro, che ne so, dal meccanico delle renne per mettere a punto la slitta. Sono sicuro che non sia in giro a dare i regali di Natale perché quello lo fa il 24, e anche perché nel parco c'è la fabbrica dei giocattoli e se i giocattoli fossero stati pronti allora la fabbrica sarebbe chiusa no? Comunque nel bosco degli elfi gli elfi sono davvero troppo alti. C'è anche la casa della regina, anche se non ho mai sentito parlare della regina di Babbo Natale, ma forse è la moglie di Babbo Natale, boh. Insomma a me il villaggio mi è piaciuto. Ah, non dite a nessuno che babbo natale sono io. Grazie.