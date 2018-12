ARANZULLA CONTRO FERRAGNI. LA SFIDA DEL SECOLO. IO TUTORIAL TU INFLUENCER.

Oggi ci occupiamo di una questione di vitale importanza, soprattutto con il Natale alle porte: Salvatore Aranzulla – quello dei tutorial – si è scagliato violentemente contro Chiara Ferragni – quella dei selfie.

Aranzulla è stato catastrofico: “L’era della Ferragni e degli influencer è destinato ad avere vita breve”, ha tronituato. “Loro dipendono da piattaforme che non sono di loro proprietà. Se un giorno Instagram dovesse decidere di chiudere i loro profili perderebbero tutto, follower e foto. Invece io ho un sito mio”.

Adesso. Aranzulla è diventato famoso perché fa i tutorial in cui spiega, ad esempio, come iscriversi ad Instagram o come farsi un profilo Instagram.

Il che ci porta a domandarci: ma perché mai Instagram dovrebbe chiudere il profilo della Ferragni o degli influencer da milioni di follower? L’unica possibilità in tal senso che possiamo prospettare è che Aranzulla si compri Instagram e poi faccia un tutorial in cui spiega (a se stesso) come cancellare il profilo della Ferragni.

Fatto questo, però, chi vieta alla Ferragni di farsi un sito tutto suo come quello di Aranzulla? Aranzulla dovrebbe fare un tutorial in cui spiega “come impedire alla Ferragni di farsi un sito tutto suo come quello mio che è tutto mio”.

Ma lo spietato attacco di Aranzulla contro la Ferragni non finisce qui, egli si spinge ad affermare: “gli influencer possono sparire, i tutorial no”.

Adesso. Appena i Bigdata e i Bigsocial riusciranno a scrivere una guida in italiano comprensibile – ed è un mistero il perché ancora nessuno ci sia riuscito - i tutorial, ovviamente, spariranno.

Altra questione che si troverà ad affrontare Aranzulla saranno gli “assistenti vocali”: quei marchingegni con cui dici al computer di “aumentare il riscaldamento, sbrinare il frigorifero, controllare la pressione delle ruote della Tesla”. Con gli assistenti vocali, possiamo tranquillamente affermare, sarà Aranzulla a sparire, mentre la Ferragni li pubblicizzerà su Instagram.

Anche perché, da come si sta evolvendo internet, Aranzulla dovrebbe chiedersi: e anche se impari a usare il telefonino, se poi non puoi seguire la Ferragni,che te ne fai?