"Sistema Siracusa", "agevolazioni" per sorelle Frontino: ordinanza cautelare per 4

SIRACUSA - Con l’accusa di bancarotta fraudolenta e truffa la Guardia di Finanza ha notificato un’ordinanza di custodia cautelare a Concetta Rita Frontino, imprenditrice, a Rosa Gibilisco, rappresentante legale di una azienda, Davide Venezia e Alfredo Sapienza, entrambi amministratori societari. A Daniela Frontino, sorella di Rita, è stato notificato solo un provvedimento di sequestro patrimoniale. L'indagine, coordinata dalla Procura di Siracusa, si inserisce nell’ambito dell’inchiesta Sistema Siracusa su un giro di sentenze pilotate per agevolare gruppi imprenditoriali. Il gruppo da agevolare era proprio quello delle sorelle Frontino e in particolare le società Open Land e Am Group. Nel febbraio scorso furono arrestate 15 persone, tra cui l’ex pm Giancarlo Longo e gli avvocati Piero Amara e Giuseppe Calafiore, quest’ultimo compagno di Rita Frontino.