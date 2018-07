Incidente Scozia, un'insegnante residente a Siracusa l'altra vittima italiana

SIRACUSA - Si chiamava Francis Patanè, la donna deceduta giovedì scorso in un incidente stradale nella regione del Moray, in Scozia. Francis Patanè, chiamata dagli amici Silvana, era un’insegnante di inglese originaria di Malta, ma residente a Siracusa. Stava viaggiando insieme al marito, ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita, su un pulmino noleggiato insieme ad un’altra famiglia siracusana: padre, madre e due bambini, tutti in vacanza. Fatale l’impatto per il piccolo Lorenzo, 4 anni, morto sul colpo. Tanto spavento per il fratellino Federico di 3 anni. Concetta Passanisi e Alfredo Ciociola, i due genitori dei piccoli, sono ricoverati in terapia intensiva: gravi le condizioni della donna, agente di polizia penitenziaria in servizio a Brucoli; il marito, militare della Guardia Costiera ad Augusta, è ricoverato anche lui in prognosi riservata.