In hotel a Fontane Bianche 200 litri di vino rosso "irregolari": multa e sequestro

SIRACUSA - I carabinieri del Nas hanno effettuato un controllo in un hotel di Fontane Bianche, a Siracusa, trovando più di 200 litri di vino sfuso rosso non sottoposto al piano di rintracciabilità così come previsto dal regolamento dell’Unione europea. Il vino, del valore di circa 500 euro, è stato sequestrato, mentre al proprietario dell’esercizio è stata elevata una contravvenzione di 1.500 euro.