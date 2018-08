Rosolini, alimenti mal conservati in deposito supermercato: multa di 2 mila €

Rosolini (Siracusa) - I carabinieri del Nas e della stazione di Rosolini hanno effettuato un controllo in un supermercato rilevando che oltre 2 mila kg di generi alimentari erano conservati in un locale privo dei requisiti igienico sanitari previsti a norma di legge. Disposta la chiusura del deposito e sottoposti a sequestro gli alimenti per un valore di 20 mila euro. Al proprietario del supermercato sono state elevate contravvenzioni per oltre 2 mila euro.