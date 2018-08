Siracusa, Jude Law a spasso tra i vicoli del centro storico

SIRACUSA - Non è passata inosservata la presenza a Siracusa dell’attore britannico Jude Law, protagonista della serie tv The Young Pope, che venerdì sera passeggiava per i vicoli del centro storico. In un locale di Ortigia, è stato riconosciuto da tre siracusane - Marta Cassia, Sara Bovi e Giulia D’Alessandro - che gli hanno chiesto di fare una foto insieme. Jude Law non si è fatto pregare, si è alzato e ha abbracciato Marta, Sara e Giulia per la foto ricordo. Per le ragazze una serata indimenticabile.

Jude Law - tra l'altro candidato agli Oscar 2000 come miglior attore non protagonista per "Il talento di Mr. Ripley" e nel 2004 come miglior attore protagonista per "Ritorno a Cold Mountain" - si è anche concesso una serata danzante al Varco 23, noto locale del Plemmirio....