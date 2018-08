Vestiti, accessori e alimenti nel mercato abusivo e del falso a Siracusa

SIRACUSA - I carabinieri a Siracusa hanno sequestrato oltre 1.500 prodotti venduti abusivamente o contraffatti e 30 chili di alimenti per un valore totale di 7 mila euro. I controlli dei militari dell’Arma sono stati effettuati sia nel centro storico di Ortigia che lungo il litorale, in città e in provincia. Sotto sequestro solo in Ortigia oltre 150 capi d’abbigliamento, 900 oggetti di bigiotteria e 400 tra occhiali da sole e accessori. I carabinieri hanno in totale effettuato controlli su oltre 40 tra venditori ambulanti ed esercenti facendo scattare denunce, per la vendita di prodotti contraffatti, o contravvenzioni nei confronti di 15 persone. In totale sono scattate sanzioni per 3 mila euro. Cinque venditori ambulanti sono stati segnalati per la violazione delle norme sui luoghi e i tempi di permanenza con il proprio banco vendita.