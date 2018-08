TheFerragnez -4 giorni, e tutta Noto già freme aspettando i social-sposi

Noto (Siracusa) - #TheFerragnez -4, il conto alla rovescia per il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni è cominciato, tra cose che si sanno e altre ancora nascoste, tra cose che già si vedono (poche) ed altre che si vedranno (forse). Consumato il weekend di San Corrado che è servito anche a placare la continua richieste di informazioni e indiscrezioni dei media nazionali sul matrimonio italiano dell’anno, i preparativi per il giorno del “sì” fervono. Da circa un settimana, profilo Instagram docet, la wedding planner Alessandra Grillo è a Noto a definire i dettagli e coordinare gli ultimi movimenti che riguardano sia la festa privata che gli sposi daranno a Palazzo Nicolaci e alla Loggia del Mercato di via Rocco Pirri venerdì sera, sia il giorno del matrimonio, il cui rito e ricevimento avranno come location l’antica tenuta Dimora delle Balze.

Si sa poco sull’arrivo di Chiara Ferragni, Fedez e del piccolo Leone: i 3 sono rientrati dopo le vacanze - lunghissime e spensierate - ad Ibiza nella loro Milano e gli oltre 20milioni di followers complessivi della coppia aspettano un cenno, o meglio un post e una storia per capire quando raggiungeranno la Sicilia. Dal canto suo il comune di Noto sta gestendo la cosa con la massima riservatezza, lasciando trapelare pochissimo. Ha dato l’ok alla struttura di contrada Palatucci dove saranno lavorati i fiori che abbelliranno Palazzo Nicolaci il 31 sera e metterà a disposizione uno spazio per i mezzi tecnici delle tv e testate che vorranno arrivare a Noto in questi giorni. Poi è tutto in divenire. La sensazione è che sia già tutto scritto e deciso, basta solo aspettare aggiornamenti via social…