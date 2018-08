Nozze "Ferragnez", parodie e indiscrezioni: l'abito di Chiara sarà un Dior

NOTO (SIRACUSA) - Tema hawaiano per il matrimonio più social dell’anno. La coppia da 20 milioni di follower (e milioni di euro di fatturato) Fedez-Ferragni continua a postare sui profili Instagram foto che riguardano il matrimonio, ma a modo loro. Parodie e prese in giro come le caricature stile minions o flintstones dei The Ferragnez. Ma l'indiscrezione più attesa viene svelata proprio da Chiara: l'abito dei suoi sogni sarà firmato da Dior.



Fedez invece pubblica la foto «ultimo djset da scapolo» e nasconde l'abito delle nozze firmato da Donatella Versace e facendo intravedere i gemelli. Poi finge di scrivere sul muro il nome Deborah e la Ferragni replica (sempre su Instagram) «Ti ammazzo». La fashion blogger pubblica video e foto con il figlio, in partenza e sul volo per la Sicilia, e foto di particolari siciliani (lampadari e dolci). Infine bacio finale con la cfmascotte, un enorme pupazzo animato che somiglia alla futura sposa. Tutto è un fumetto. L’invito è un cartoncino pop-up: le due sagome degli sposi all’interno di un paesaggio che richiama quello del Coachella, il festival musicale californiano celebre per le sue ispirazioni hippy.



Previsti circa 150 invitati al matrimonio che per due giorni bloccherà la viabilità di Noto. La polizia ha predisposto servizi di sicurezza straordinari, che saranno comunque integrati dalla sicurezza privata. Aumentato il personale ed elaborato un piano con il coinvolgimento di tutte le forze di polizia, anche per i personaggi famosi che stanno per arrivare. Alcune strade saranno chiuse, soprattutto venerdì sera, quando in pieno centro storico ci sarà il party a Palazzo Nicolaci.