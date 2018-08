"The Ferragnez", Fedez arriva in Sicilia con volo Alitalia "addobbato"

Noto (Siracusa) - E’ sbarcato in Sicilia. Fedez, lo sposo, è arrivato poche ore fa in aeroporto a Catania su un aereo Alitalia con gli ospiti del matrimonio più social dell’anno e «addobbato» con il logo The Ferragnez per l'occasione. I passeggeri hanno trovato nel loro sedile un contenitore in cartone, contenente patatine, una spilla, sapone liquido, tutto sempre griffato The Ferragnez.

L' iniziativa che ha previsto anche un display luminoso al check, non è però risultata gradita al Codacons: «Abbiamo deciso di presentare un esposto all’Enac affinché verifichi la correttezza dell’operato sia dell’aeroporto di Linate, sia di Alitalia - spiega il presidente Carlo Rienzi -. E' semplicemente assurdo che un intero scalo aeroportuale e la compagnia di bandiera italiana si «pieghino» a due personaggi famosi, modificando le normali prassi per pubblicizzare un matrimonio e i relativi sposi. L’Ente Nazionale dell’aviazione civile deve verificare se quanto accaduto oggi a Milano sia o meno corretto e autorizzato dalla normativa di settore, e se le decisioni dello scalo di Linate e di Alitalia abbiano avuto ripercussioni sui passeggeri ed eventuali costi a carico della collettività. In tal caso avvieremo le dovute azioni legali a tutela dei cittadini».

Ad attendere Fedez in Sicilia, tanti fans e decine di auto di grossa cilindrata e pulmini che hanno trasferito gli ospiti a Noto. Alla Dimora delle Balze, luogo dove si terrà domani pomeriggio il matrimonio ed il ricevimento, alloggiano solo gli sposi con i membri dello staff. Gli amici hanno trovato posto in alberghi del centro cittadino. Stasera al tramonto party di benvenuto a Palazzo Nicolaci, nel centro storico della città del barocco.