Il vescovo di Noto lancia la sfida a Fedez: «Dai, canta il mio rap»

NOTO - «Il sindaco di Noto ha donato da parte mia questo brano, da me scritto e musicato, interpretato dal giovane Francesco Latino e arrangiato dai "Falsi d’autore". Un rap sulla bellezza che mi piacerebbe Fedez potesse cantare. Un tentativo per far riflettere i giovani sulla bellezza vera, che non si trova nell’immagine e nell’esteriorità ma in un cuore pieno di valori capace di avere occhi per la sofferenza». Sono le parole del vescovo di Noto, mons. Antonio Staglianò, che ha fatto avere alla coppia Ferragnez il testo del suo rap. Chiara Ferragni e Fedez sono «due testimonial della cultura dell’immagine da trasformare in testimonial di altri valori», ha detto l'alto prelato che nei giorni del matrimonio dei Ferragnez nella capitale del barocco non è intervenuto e che ora ha deciso di lanciare questa sfida a Fedez.

«La bellezza dell’essere umano - dice monsignor Staglianò, noto anche per le sue performance musicali con le quali conquista i fedeli - non è quella di narciso ma quella che Gesù crocifisso ci mostra, che umanizza la nostra vita. Ho pensato che essendo collegati milioni di giovani sarebbe stata un’occasione per predicare il Vangelo dell’umanità bella e buona di Gesù, l’unico mio vero interesse. Dobbiamo essere capaci di trovare nuove forme per comunicare ai giovani la bellezza del Vangelo».