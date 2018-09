Sparatoria Francofonte, fermato responsabile: forse dissidi tra famiglie

Francofonte (Siracusa) - I carabinieri hanno fermato un uomo di 33 anni, Daniele Lo Presti, di Francofonte (Sr) che ieri sera avrebbe sparato quattro colpi di pistola esploso contro un trentottenne che stava tornando a casa. Grazie a diverse testimonianze raccolte, i carabinieri sono riusciti a identificare Lo Presti - accusato di tentato omicidio - e a rintracciarlo in un’abitazione a Solarino, a 15 chilometri da Siracusa. Alla base del gesto sembra esserci un dissidio tra le famiglie dei due. La vittima, ferita all’addome, si trova ricoverato all’ospedale di Lentini e non è in pericolo di vita.