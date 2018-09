"Sistema Siracusa, Centro commerciale Fiera del Sud resta sotto sequestro

SIRACUSA - Il Tribunale del riesame ha rigettato il ricorso dei legali del gruppo imprenditoriale Frontino che chiedevano il dissequestro del centro commerciale Fiera del Sud di Siracusa. Il provvedimento era scattato nell’ambito di un’inchiesta per bancarotta fraudolenta e truffa. In carcere resta ancora l’imprenditrice siracusana Rita Frontino, arrestata un mese e mezzo fa dopo che i giudici del Riesame hanno respinto l’istanza di scarcerazione. In questa stessa vicenda sono indagati gli amministratori societari Davide Venezia e Alfredo Sapienza, e Rosa Gibilisco, rappresentante legale di un’azienda del gruppo.

Rita Frontino è la compagna dell’avvocato Giuseppe Calafiore, principale indagato, insieme al collega Piero Amara e all’ex pm Giancarlo Longo, nell’inchiesta Sistema Siracusa su un giro di sentenze pilotate per agevolare gruppi imprenditoriali amici.