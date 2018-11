Augusta, Polizia interviene per maltrattamenti in famiglia: trovano armi e droga

SIRACUSA - La polizia di Augusta è intervenuta per un caso di maltrattamenti in famiglia nei confronti di una donna di 37 anni e della figlia - da parte di un uomo, attualmente ricercato -. Nel corso della perquisizione in un garage gli agenti hanno trovato armi e droga: un fucile a canne mozze, 3 scatole di cartucce a pallettoni e tre scatole di cartucce per pistola calibro 6.35 marca Fiocchi, oltre a uno scooter Honda risultato rubato.



Nell’auto gli agenti hanno trovato tre pistole, una semiautomatica, con matricola abrasa calibro 9, dotata di munizionamento, una calibro 38 special con munizionamento, una giocattolo semiautomatica senza tappo rosso, e 10 panetti di hashish, due buste di marijuana, cocaina e numerosi gioielli probabilmente rubati.