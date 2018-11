SIRACUSA - Nominato dal Consiglio dei ministri il nuovo prefetto di Siracusa. Si tratta di Luigi Pizzi (nella foto), 65 anni, originario di Ascoli Piceno. Pizzi è stato nominato per la prima volta prefetto e negli anni ha svolto diversi incarichi commissariali in più Comuni. A Gioia Tauro, è stato presidente della Commissione straordinaria del Comune, il cui consiglio Comunale era stato sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata.

L’attuale prefetto di Siracusa, Giuseppe Castaldo, è stato destinato alla provincia di Pisa. «Nel porgere il benvenuto al nuovo prefetto, Luigi Pizzi - dice il sindaco Francesco Italia - sento di dover ringraziare il prefetto Giuseppe Castaldo, che ci lascia, per l'impegno e la sensibilità dimostrata nell'affrontare i problemi della città e di tutta la provincia».