Perde controllo dello scooter: 25enne muore sulla Siracusa-Floridia

SIRACUSA - Un 25enne di Floridia, nel Siracusano, Thomas Tralongo, è morto in un incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla Siracusa-Floridia. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il 25enne avrebbe perso il controllo del suo scooter in maniera autonoma e non risulta che abbia avuto uno scontro con un altro mezzo. A chiamare i soccorsi è stato un passante che si è accorto del mezzo accartocciato e del giovane a terra.