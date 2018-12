Frana su provinciale, Ferla e Cassaro isolate da giorni

CATANIA - «Da lunedì gli abitanti dei comuni di Cassaro e Ferla, nel Siracusano, sono isolati. Un costone roccioso è franato sulla strada provinciale 45, che collega entrambi i comuni montani con la strada statale 124. Da allora la circolazione veicolare è stata interrotta e la Sp45 chiusa a scopo precauzionale». Lo afferma il deputato regionale del M5S, Giorgio Pasqua, che ha presentato un’interrogazione parlamentare all’Ars per chiedere al Governo Musumeci «quali misure intende mettere in campo a tutela della pubblica incolumità e quali interventi intende adottare per mettere in sicurezza l’arteria viaria».



«E' evidente che l’isolamento "forzato" dei due comuni montani - sottolinea il deputato del M5s all’Ars - ha inevitabili ricadute negative sul tessuto economico locale, che con la Valle dell’Anapo e la riserva di Pantalica ha nel turismo un attrattore principale. E considerando che il trasporto su gomma è l’unico che assicura i collegamenti nei due comuni montani - conclude Pasqua - occorre attivare fin da subito misure anche straordinarie per ripristinare la viabilità da e per i due comuni montani».