Ragazzo eritreo da Siracusa a Manchester

Un ragazzo eritreo di 17 anni è stato trasferito dalla Polizia di Stato da Siracusa a Manchester per ricongiungerlo alla zia ai sensi del regolamento dell’Ue. Il minorenne è stato accompagnato dal tutore legale. Salgono così a 18 i trasferimenti in altri Stati dell’Unione Europea organizzati nel corso di quest’anno dal personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Siracusa a conclusione di procedure espletate in collaborazione con Prefettura, Unità Dublino del Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione e la Direzione Centrale dell’Immigrazione e Polizia di Frontiera