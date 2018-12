Scommesse online a Siracusa,la polizia sanziona due agenzie

SIRACUSA - Violazioni riguardanti la legge sulla raccolta delle scommesse on line sono state accertate a Siracusa in due esercizi commerciali adibiti a internet point e agenzie di scommesse dalla Polizia di Stato, che ha sanzionato i due gestori per 20 mila euro ciascuno. Durante i controlli, effettuati da agenti della Divisione di polizia amministrativa e sociale insieme a personale dell’Agenzia delle dogane, sono stati sequestrati in totale cinque pc.