Festa Sant'Agata, Giorgia Meloni "prova" a fare il torrone

Catania - E' venuta a Catania per una ragione molto seria: la partecipazione, a Mascalucia, ad un evento di sensibilizzazione sullo spettro autistico dal titolo «Servono Sorrisi». Ma per Giorgia Meloni è stata anche un'occasione per fermarsi un po' a Catania e respirare l'aria della festa di Sant'Agata.

La leader di Fratelli d'Italia ha fatto un salto alla fiera, al Giardino Bellini, e si è lasciata piacevolmente coinvolgere nella preparazione del tradizionale torrone. Mestolo alla mano ha girato l'impasto in un pentolone per poi posare in uno degli stand davanti ad una scritta, realizzata con il torrone, riproducente il suo nome. L'esponente politico ha postato due foto sul suo profilo Facebook che ha accompagnato con la scritta: «A Catania per la tradizionale festa di Sant’Agata mentre “provo” a fare il torrone»