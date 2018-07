Concerto 'Roversi da Dalla al futuro'

BOLOGNA, 17 LUG - Un reading-concerto organizzato dall'etichetta discografica e casa editrice LullaBit, giovedì 19 luglio a Bologna nel cortile della Biblioteca dell'Archiginnasio (ore 21): è 'Roberto Roversi da Lucio Dalla al futuro', in cui l'opera di Roversi, scomparso sei anni fa quasi 90enne, incontra la scena musicale indie contemporanea, con l'obiettivo di trasmettere anche al pubblico più giovane il patrimonio artistico di uno dei personaggi più importanti della scena culturale del Novecento italiano. Presentato in anteprima come data zero di uno spettacolo che verrà portato nei teatri, sarà preceduto dalla proiezione del cortometraggio animato 'Volume' (PopCult, 2014), ambientato a Bologna e ispirato al testo teatrale di Roversi 'Parole, silenzio, dolore', già proposto nei maggiori festival internazionali dedicati all'animazione.