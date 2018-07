Sky: Argentero sarà Leonardo da Vinci

ROMA, 18 LUG - Luca Argentero vestirà i panni di Leonardo da Vinci. A settembre l'inizio delle riprese. Nei cinema italiani nel 2019 e sarà poi distribuito in tutto il mondo. In occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo (avvenuta nel maggio del 1519), Sky - con Progetto Immagine - annuncia la produzione del nuovo film d'arte Inside Leonardo (titolo provvisorio), che uscirà nel corso del 2019 nei cinema italiani con Lucky Red e poi in tv su Sky e inizierà quindi la distribuzione internazionale. A prestare il volto da Vinci sarà l'attore torinese impegnato per la prima volta nell'interpretazione di un personaggio realmente vissuto all'interno di un film d'arte biografico. Le riprese del film inizieranno il prossimo settembre e avranno luogo prevalentemente a Firenze, Vinci e nella campagna toscana, a Milano, Roma e in Francia. La pellicola porterà lo spettatore alla scoperta dell'uomo, il pittore, lo scienziato e l'inventore, attraverso un viaggio unico nella mente di Leonardo