Bottega Veneta non sfilerà a settembre

MILANO, 18 LUG - Bottega Veneta salta un giro: in seguito al recente cambio di direzione creativa, il brand ha deciso di non presentare la collezione Spring/Summer 2019 con una sfilata durante la Milano Fashion Week di settembre. La prima sfilata del nuovo Direttore Creativo Daniel Lee - viene comunicato - sarà per la stagione Fall/Winter 2019 a Milano il prossimo febbraio. Il 32enne inglese, già Design Director del ready-to-wear di Céline, con collaborazioni con Maison Margiela, Balenciaga e Donna Karan, lo scorso mese ha preso il posto dello storico direttore creativo Tomas Maier, che ha lasciato Bottega Veneta dopo 17 anni.