Omaggio Tff al regista Ermanno Olmi

TORINO, 18 LUG - Il Torino Film Festival renderà omaggio a Ermanno Olmi. Al regista scomparso lo scorso 7 maggio verrà dedicata una intera giornata della 36/a edizione della kermesse, in programma dal 23 novembre al primo dicembre. Il programma di 'Lunga vita a Ermanno Olmi!', questo il titolo dell'omaggio, prevede film, documentari, materiali rari o inediti, incontri con ospiti speciali, testimonianze di collaboratori, allievi e ammiratori eccellenti e molte altre iniziative, per ricordare l'attualità e la vitalità di uno dei maestri del cinema moderno. Ad accompagnare le proiezioni e gli ospiti della giornata sarà il regista Maurizio Zaccaro, amico e storico collaboratore di Olmi. 'Lunga vita a Ermanno Olmi!' è organizzato dal Torino Film Festival e dal Museo Nazionale del Cinema in collaborazione con Rai Cinema, Rai Teche, Istituto Luce Cinecittà e la famiglia Olmi.