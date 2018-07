Arriva Zanna bianca 'animato' e in 3d

ROMA, 18 LUG - Jack London è sempre stato un autore molto amato dal cinema e tra i suoi romanzi più adattati c'è Zanna Bianca, che dal primo film del 1925 è stato portato più volte sul grande schermo (e non solo) compreso il film firmato da Lucio Fulci nel 1973 con relativo sequel nel 1974. Ora la storia per la prima volta viene raccontata anche in un lungometraggio animato in 3d, con parti in motion capture, Zanna Bianca del premio Oscar Alexandre Espigares, in sala dall'11 ottobre con Adler Entertainment. Il film, che ha debuttato in concorso al Sundance Film Festival, rispetta lo stile di London, raccontando la vicenda, nello Yukon della caccia all'oro di fine XIX secolo, direttamente dalla prospettiva degli animali. Zanna Bianca, lupo per tre quarti, e cane per uno, in gran parte della sua vita deve affrontare la violenza e la crudeltà dell'uomo, ma ne sperimenta, verso la fine della storia, anche l'amore e la generosità. Tra i modelli d'ispirazione per Espigares i western di Corbucci e Sergio Leone.