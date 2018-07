Federica Belli è Master of Photography

ROMA, 18 LUG - Si è conclusa con la vittoria dell'italiana Federica Belli la terza stagione di Master of Photography, il primo talent show europeo dedicato al mondo della fotografia, aggiudicandosi il premio di 100.000 euro attribuiti dalla giuria composta dal maestro Oliviero Toscani, Mark Sealy ed Elisabeth Biondi. Il programma è andato in onda per otto puntate su Sky Arte (canali 120, 400 e 106) e su Sky Uno e in contemporanea anche in Regno Unito, Irlanda, Germania e Austria. Per 8 settimane i 10 concorrenti, fotografi amatoriali e professionisti di diverse nazionalità, hanno viaggiato attraverso l'Europa, per dimostrare le proprie competenze artistiche e tecniche attraverso delle sfide in diverse location europee tra le quali Roma, Napoli, Monaco, Berlino. Nell'ultima prova, i tre finalisti, Federica Belli (IT), Alex Liverani (IT), Wayne Crichlow (UK) si sono dovuti confrontare con il reportage, cercando di raccontare la grande crisi dei rifugiati che sta colpendo tutta l'area del Mediterraneo.