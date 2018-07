Subsonica, nuovo disco e tour in Europa

ROMA, 18 LUG - I Subsonica hanno annunciato l'uscita di "8", il nuovo disco atteso per il 12 ottobre su etichetta Sony. La band torinese torna così insieme dopo 4 anni per un nuovo album di inediti. Ma le novità non sono finite: i Subsonica saranno protagonisti dal 4 al 19 dicembre di "European reBoot2018" un tour in Europa. I Subsonica si esibiranno live sui palchi di 9 città: Amsterdam il 4 dicembre, Londra il 6 8dove hanno recentemente lavorato al disco con l'ingegnere del suono Marta Salogni, astro nascente, già engineer dell'ultimo album di Bjork), Dublino il 9, Zurigo l'11, Parigi il 12, Bruxelles il 15, Colonia il 17, Berlino il 18, Monaco il 19.