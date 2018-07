Rossini Opera Festival, è record incassi

ROMA, 18 LUG - Il Rossini Opera Festival 2018, edizione molto particolare per il 150/o anniversario della morte del1 maestro, ha stracciato il record di incassi superando il milione di euro prima ancora di cominciare. L'appuntamento, che porterà a Pesaro dall'11 al 23 agosto gli appassionati della musica e del belcanto, si preannuncia ricco di novità per celebrare il genio del compositore marchigiano. Tre le opere principali in cartellone, tutte nuove produzioni: Ricciardo e Zoraide, Adina e Il Barbiere di Siviglia. Poi La Petite Messe Solemnelle e il Viaggio a Reims, altri concerti, spettacoli - tra cui il Cabaret Rossini, con Massimo Ranieri e Antonio Ballista al pianoforte -, recital, conferenze, una grande mostra diffusa tra Pesaro, Urbino e Fano. Il calendario è stato presentato a Roma nella sede dell'Enit dal sovrintendente del Rof Ernesto Palacio, dal presidente uscente della Fondazione Rossini Oriano Giovannelli, dal neopresidente Gianni Letta, e dal sindaco di Pesaro Matteo Ricci.