Jasmine Trinca a Lake Como Film Night

MILANO, 19 LUG - Jasmine Trinca è l'ospite d'onore della Lake Como film night, una no-stop di film d'autore, performance musicali, realtà virtuale e nuove forme di narrazione visiva a ingresso gratuito, in programma il 27 luglio a Villa Erba. L'attrice presenterà "Un giorno devi andare" (2013), diretto da Giorgio Diritti, dove interpreta la protagonista Augusta, una donna che decide di "essere terra" e abbandonarsi ai suoni ancestrali della natura in Brasile. Trinca non è l'unica star di passaggio sul lago in questi giorni: avvistata i giorni scorsi la pop star statunitense Beyoncé, a riposo dopo l'esibizione insieme al marito Jay-z, mentre nelle prossime settimane è previsto l'arrivo di Jennifer Aniston e Adam Sandler. I due, che già avevano collaborato nella pellicola del 2011 "Mia moglie per finta", sono ora al lavoro su "Murder Mystery", una produzione targata Netflix in uscita nel 2019.