L'estate a via Tomacelli, vintage e pop

ROMA, 19 LUG - Quasi Acido, un pizzico elettronico con una sfumatura decisa di divertimento pop e testi che puntano molto sull'ironia. Radice profondamente romana come oramai molta della musica più cool del momento per Tomacelli, che oltre ad essere il nome del progetto, è anche il titolo della prima release. Gli autori e producer, Fabio Di Ranno e Francesco Paterni, da anni al lavoro su progetti che spaziano dal pop alle sonorizzazioni per i cartoons e podcasting, hanno realizzato un concept dalle molteplici sfaccettature e influenze musicali. L'Ep è accompagnato da un videoclip che è un omaggio dichiarato al cult movie A trenta milioni di chilometri dalla Terra, le cui sequenze sono state "remixate" per raccontare una love story impossibile all'ombra del Colosseo. L'Ep, Disco Sole Uno, è infatti composto da 4 brani, 4 proposte musicali e autoriali differenti ma dalla cifra stilistica riconoscibile.