Sfera Ebbasta, a settembre tour europeo

ROMA, 19 LUG - Dopo il successo dell'ultimo album, 'Rockstar', certificato triplo disco di platino nonché disco più venduto degli ultimi sei mesi In Italia (secondo Fimi) e dopo la prima parte del tour con 14 sold out ancora prima del debutto ufficiale, il rapper Sfera Ebbasta si prepara a una nuova tournée europea che dal 13 settembre toccherà le principali città. Lo Sfera Ebbasta RockStar European tour 2018 partirà da Parigi, per proseguire a Bruxelles (20 settembre), Amsterdam (22 settembre), Barcellona (28 settembre), Ginevra (5 ottobre), Zurigo (6 ottobre), Londra (7 ottobre) e terminare a Katowice il 13 ottobre. Durante lo Sfera Ebbasta RockStar European tour il rapper - forte di quasi 2 milioni di follower solo su Instagram, primo artista italiano ad aver conquistato record di plays streaming del mondo su Spotify - proporrà dal vivo i brani dell'ultimo album di inediti nonché i successi che lo hanno consacrato tra gli idoli della nuova generazione.