Pat Metheny stella di Aosta Classica

AOSTA, 19 LUG - Sarà Pat Metheny, uno dei più apprezzati chitarristi jazz in attività, la stella di Aosta Classica 2018, rassegna giunta alla 23/a edizione che si svolgerà dal 23 luglio al 5 agosto. L'artista americano è atteso sul suggestivo palco del Teatro romano del capoluogo valdostano giovedì 26 luglio, alle 21.15. In calendario figurano tra gli altri l'Orchestra dei pomeriggi musicali di Milano diretta a Yusuke Kumehara, con l'enfant prodige Giuseppe Gibboni al violino (lunedì 23 luglio) e il Grupo Compay Segundo (giovedì 2 agosto). Aosta Classica aprirà un'estate musicale valdostana che si preannuncia ricca e variegata grazie ad almeno altri due cartelloni: Chateaux en musique, dal 25 luglio al 5 settembre, con sei concerti di musica classica serali in alcuni dei più bei castelli della regione e, dal 15 al 18 agosto a Charvensod, Etétrad, festival di musica popolare di sperimentazione che avrà un'anteprima il 14 agosto al Forte di Bard con due concerti dell'ensemble Tartaraf e di Ginevra Di Marco.