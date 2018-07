Yasmin Le Bon, 30 anni da top model

ROMA, 19 LUG - Festeggia 30 anni nella moda, Yasmin Le Bon, supermodella e musa dei più importanti designer al mondo, nonché moglie dal 1985 di Simon Le Bon, leader dei Duran Duran, da cui ha avuto tre figlie Amber Rose, Saffron Sahara e Tallulah Pine. Tre decenni durante i quali la top model di origini iraniane (il suo cognome é Parvaneh) ha posato per le cover di oltre 300 riviste di moda e sfilato per le più importanti griffe con le altre supermodelle dell'epoca, da Naomi Campbell a Claudia Schiffer, diventando rapidamente la modella favorita di designer come Karl Lagerfeld, Valentino, Alaia, Donna Karen, Gianni Versace e Calvin Klein. Yasmin ha voluto ricordare i suoi 30 anni di carriera con un'iniziativa online: la vendita dei suoi "amati" abiti e accessori firmati sul web con il marcketplace del lusso Vestiaire Collective, con cui lancia così la seconda parte delle Archive Series. Riflettendo sui suoi 30 anni nel fashion e avendo costruito nel tempo una vera collezione, Yasmin si proclama "amante della moda".