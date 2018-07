Tiromancino, a settembre il nuovo album

ROMA, 19 LUG - Si intitola 'Fino a qui' il nuovo album dei Tiromancino, in uscita il 28 settembre su etichetta Sony Music Italy. Anticipato in radio dall'inedita 'Due destini' realizzata insieme ad Alessandra Amoroso, conterrà le canzoni più significative della band, interamente risuonate, riarrangiate e reinterpretate per l'occasione da Federico Zampaglione insieme a grandi artisti del panorama musicale italiano, oltre a quattro brani inediti. "Questo per me non è un disco. È un insieme di pensieri, emozioni, amori, ricordi, canzoni, amici e tanto altro - racconta Federico Zampaglione - Le tracce contenute sono come pagine di un lungo diario tenuto negli anni, ma che racconta anche l'oggi... Fino a qui".