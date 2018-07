A Trieste unica tappa musical Ghost

TRIESTE, 19 LUG - Sarà "Ghost" il musical evento della prossima stagione al Teatro Stabile Rossetti di Trieste, dove oggi sono stati presentati in anteprima i primi 12 titoli dei 50 che comporranno il cartellone. "Ghost" al di fuori del Regno Unito sarà ospitato solo a Dubai e Istanbul. Sempre per gli appassionati del genere ci sarà anche "We will rock you", produzione completamente rinnovata rispetto a quella del 2010 con le musiche dei Queen e arriverà proprio in concomitanza con l'uscita del film dedicato a Freddie Mercury "Bohemian Rhapsody". La stagione, che sarà presentata a settembre, verrà aperta il 16 ottobre da "I miserabili" di Victor Hugo nella regia di Franco Però, protagonista Franco Branciaroli per la produzione del teatro Stabile. Per quanto riguarda la danza, in arrivo i Momix e "Alice alice alice", che debutterà a Roma il prossimo febbraio, e poi "Le cirque world's top performer", evento di fine anno con i massimi artisti internazionale del Cirque du solei e del Circo contemporaneo.