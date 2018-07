Battisti non viene ricordato in Brianza

MILANO, 20 LUG - Nessuna celebrazione per i 20 anni dalla morte di Lucio Battisti, a Molteno, il paese della Brianza lecchese, dove visse e morì. "E' ovvio che ci dispiace molto dover assumere questa posizione, ma non possiamo comportarci diversamente", spiega il vicesindaco Giuseppe Chiarella. Tra il Comune e i familiari di Battisti, morto il 9 settembre del 1998, esplose subito dopo la morte del cantante una polemica seguita da denunce e culminata con la decisione della vedova, nel 2013, di spostare altrove la salma. I familiari avevano diffidato il Comune dall'organizzare una kermesse musicale in memoria del cantautore. Proprio un mese fa la Cassazione ha respinto il ricorso degli eredi che chiedevano un risarcimento al Comune per lo sfruttamento del diritto di immagine. "E anche per questo il Comune - conclude il vicesindaco - ha deciso di non promuovere qualunque genere di celebrazione per i 20 anni dalla morte, proprio per evitare di esporsi a nuovi rischi".