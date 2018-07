"Diritto autore non è puro mercato"

ROMA, 20 LUG - "La logica di puro mercato non deve distruggere una cultura di civiltà preziosa come la protezione del Diritto d'autore: Diritto di tutti gli Autori". Si conclude così la lettera firmata da oltre 30 big che la Siae ha presentato in audizione all'Antitrust, nell'ambito dell'istruttoria aperta dall'Autorità nel 2017 per verificare se la Società autori ed editori abbia messo in atto pratiche anticoncorrenziali illegittime. I firmatari - Baglioni, Benigni, Bertolucci, Bocelli, Camilleri, Comencini, Conte, Costanzo, De Gregori, Donaggio, Faenza, Fazio, Fiorello, Fresu, Ligabue, Maraini, Montaldo, Morandi, Morricone, Muti, Ozpetek, Paoli, Piersanti, Piovani, Pistoletto, Proietti, Mogol, Ranieri, Salvatores, Scaparro, Tornatore, Verdone - sottolineano che "la creatività è motore della nostra cultura. È stato motore della nostra storia e deve essere fulcro del futuro della nostra Repubblica. Del nostro futuro può e deve discutere il nostro Parlamento, attuando scelte di politica o come si suole dire di sistema".