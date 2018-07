Prima del caffè, nuovo singolo Filo Vals

ROMA, 20 LUG - E' uscito "Prima del caffè", quarto singolo di Filo Vals, giovane artista romano dalle influenze Britpop e dall'impronta reggae, prodotto per Papaya Records da Dani Castelar, già produttore di Paolo Nutini, Rem e Snow Patrol e distribuito da Believe Music. "Prima del caffè è una canzone che parla d'amore, di un primo amore adolescenziale - dice Filo Vals -. L'ho scritta quando avevo 16 anni, e per quanto qualche rima baciata o qualche verso possa sembrare banale, l'idea era quella - conclude Vals - di tenere la semplicità e la verità di quell'emozione ed esprimere una voglia di amore e vitalità". Oltre al brano, Vals ha scritto anche lo script del video di cui ha curato anche la regia. La clip è girata al mare a Sabaudia, in un'ambientazione anni '80 dove la giornata viene scandita dal mattino al tramonto e racconta la storia di Tommy, ragazzino "nerd" piuttosto impacciato, che osserva - con aria sognante in lontananza attraverso un binocolo - Camilla.