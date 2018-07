Lorenzo il magnifico- tornano i Medici

(ANSA)-ROMA, 20 LUG- L'epopea de I Medici, la più grande e rinomata casata fiorentina sta tornando in tv: questa volta al centro della vicenda le gesta di Lorenzo, detto il Magnifico, salito al potere giovanissimo, nonché uno dei più significativi uomini politici del Rinascimento. È previsto per ottobre su Rai1 il ritorno della serie kolossal americana prodotto in Italia da Luca e Matilde Bernabei per Lux Vide con Rai Fiction, Big Light, Altice Studio e girata, tra Roma, E la Toscana. Una serie in 8 episodi per 4 prime serate. "In ogni momento della mia vita ho cercato di fare la cosa giusta, perché del doman non v'è certezza": il primo breve teaser de I Medici - Lorenzo Il Magnifico, si apre così, con la voce del protagonista,l'attore britannico Daniel Sharman, che recita il canto carnascialesco da lui composto. Nel cast Sean Bean (Jacopo de Pazzi), Raul Bova (è Papa Sisto IV), Alessandra Mastronardi, Bradley James, Sarah Parish, Synnove Karlsen, Julian Sands e Sebastian de Souza,Filippo Nigro, Aurora Ruffino